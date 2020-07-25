شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة مديحة حمدى تهدى مقتنياتها لمتحف المركز القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الفنانة مديحة حمدى لمتحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض المقتنيات التى تخصها، وذلك إيمانًا منها ودعما للمشروع الطموح الجارى تنفيذه لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، وقد تقدم رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الفنان ياسر صادق بشكر الفنانة مديحة حمدى على مساهمتها بإهداء مقتنياتها ، وكانت تلك المقتنيات عبارة عن فستان وشنطة خاصة بها ونظارة شمسية ، وبعض الملابس التى أرتدتها فى بعض أعمالها المسرحية .

ويقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فى إطار توجيهات وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم ، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى ، جناحا له داخل كل مسرح تابع للبيت الفنى للمسرح الذى يرأسه الفنان إسماعيل مختار ، والبيت الفنى للفنون الشعبية والذى يرأسه الفنان دكتور عادل عبده ليشمل هذا الجناح مقتنيات رواد المسرح .

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يذكر أن الفنانة آمال حلمى أرملة الفنان الراحل مظهر أبو النجا ، لمتحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض المقتنيات التى تخص الراحل ، وكانت تلك المقتنيات عبارة عن بدلة الفنان الراحل مظهر أبو النجا ، وعدد إثنين چاكت له ، وكذلك عدد إثنين جلباب ، وقميص خاص بالفنان الراجل ، بالإضافة لجواز سفره وكارنيه النقابة اللذان يحملان إسم مظهر أبو النجا .



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