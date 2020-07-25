شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر مع أسرتها فى صورة عائلية: أحلى حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، صورة مع أسرتها برفقة النجمة أيتن عامر وشقيقها عمر، معلقة "أحلى حاجة فى حياتى ربنا يخليكم ليا"، حيث لاقت الصورة إعجاب الكثيرين.



أسرة وفاء عامر

على صعيد آخر تشارك النجمة وفاء عامر فى فيلم "خان تيولا" بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وظهرت وفاء فى أول صورة لها في العمل وهي ترتدي فستانا أسود وشابوه أسود أيضا، وأوضحت الملابس التي ارتدتها وفاء أن الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم تعود إلى فترة الأربعنيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

ويعمل وسام المدني مخرج الفيلم على الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك ويتبقي له أيام قليلة ويصبح الفيلم جاهزا للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التى تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذى تتم الاستعانة بهم فى الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.