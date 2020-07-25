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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر مع أسرتها فى صورة عائلية: أحلى حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، صورة مع أسرتها برفقة النجمة أيتن عامر وشقيقها عمر، معلقة "أحلى حاجة فى حياتى ربنا يخليكم ليا"، حيث لاقت الصورة إعجاب الكثيرين.
أسرة وفاء عامر
على صعيد آخر تشارك النجمة وفاء عامر فى فيلم "خان تيولا" بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وظهرت وفاء فى أول صورة لها في العمل وهي ترتدي فستانا أسود وشابوه أسود أيضا، وأوضحت الملابس التي ارتدتها وفاء أن الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم تعود إلى فترة الأربعنيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
ويعمل وسام المدني مخرج الفيلم على الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك ويتبقي له أيام قليلة ويصبح الفيلم جاهزا للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التى تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذى تتم الاستعانة بهم فى الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
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