شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد عز وهند صبرى فى مدينة السينما بسبب "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد عز مشاهده فى مسلسل "هجمة مرتدة"، اليوم السبت، فى الديكور الخاص به بمدينة السينما، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة هند صبرى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة أيام وينتقل بعدها أبطال العمل إلى ديكور آخر بمنطقة التجمع، حيث يجسد عز دور ضابط فى جهاز أمنى وزوجته هند صبرى تقع فى المشاكل وتتورط بسببه.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

وتعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 104 ملايين جنيه.