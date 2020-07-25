شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تقلد الفنان شريف منير فى مشهد من مسرحية "حزمنى يا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها عبر حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو جديد برفقة شقيقتها، وهى تقلد النجم شريف منير في مشهد من مسرحية "حزمني يا"، ولاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مسرحية "حزمني يا" من أبرز المسرحيات الكوميدية التي انتجت عام 1994، بطولة الفنان الراحل حسن حسني والنجوم فيفي عبده ومحمد هنيدي ومدحت صالح وشريف منير وماجدة زكي ومحمد متولي.

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هنا الزاهد وشقيقتها

على صعيد آخر شاركت النجمة هنا الزاهد جمهورها بصور لبوسترات جديدة لفيلمها "الغسالة" قبل طرحه فى دور العرض أول أيام عيد الأضحى، وظهرت بأحدها مع النجمة شيرين رضا، والبوستر الآخر يجمع الفنان أحمد حاتم بالنجم الكبير محمود حميدة.



هنا الزاهد وشقيقتها

"الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وبالإضافة إلى النجوم المتصدرة للبوستر، يشارك في الفيلم ضيوف الشرف بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، وتدور أحداثه حول عمر الذى يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.



هنا الزاهد وشقيقتها

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد اغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.