شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة عن هاشتاج "مصر 100 مليون عسكرى": أنا شخصياً معجب بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج عمرو عرفة، عن إعجابه بهاشتاج "مصر 100 مليون عسكري"، والذى تصدر تويتر أمس، حيث عبر من خلاله المصريون تضامنهم مع قواتهم المسلحة ضد أي عدو خارجى أو داخلى، وكتب المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر:" الهاشتاج ده مش هيعجب ناس كتير بس أنا شخصياً معجب اوي بيه مصر 100 مليون عسكري ".



عمرو عرفة عبر تويتر

وتصدر هاشتاج "مصر 100 مليون عسكري" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، عبروا من خلاله حبهم للوطن واستعدادهم للدفاع وبذل الدماء أمام أي تهديدات خارجية أو داخلية، حيث تفاعل مغردو موقع تويتر مع الهاشتاج، حيث قال صلاح: "نحن شعب يعرف معنى التضحية من أجل الوطن شعب لا يهرب ويترك وطنه جريح أو مغتصب وإن الروح هيا أرخص شيء فداء للأرض التي ينتمي إليها حفظ الله مصر أرض وشعب وجيش".

وكتب محمد عطا:" أنا عندي 40 سنة بس الحمدلله جاهز وتحت أمر قائدنا في أي وقت مجند في صفوف جيشنا العظيم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها والحفاظ على مصرنا الحبيبة وشعوري ده هو شعور الـ100 مليون مصري" وغرد حسن، عبر الهاشتاج:" 100 مليون راجل و 100 مليون مؤمن مسلم ومسيحي، و100 مليون مضحي، ومعانا قبل ده رب العالمين، ومعانا قبل ده دعاء نبينا محمد، ومعانا آمان سيدنا عيسي، كل ده معانا انتم معاكوا مين".

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