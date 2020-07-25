شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تهنئ كارول سماحة بعيد ميلادها: أتمنى لك الأمان والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع تويتر، تهنئة الفنانة كارول سماحة بعيد ميلادها الموافق اليوم 25 يوليو، وكليبها الأخير bon voyage الذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه على يوتيوب، وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع تويتر:" بالظروف الصعبة يللي عم نعيشها بدي أتمنى لك بعيدك الأمان والصحة والفرح إلك ولعائلتك ، ومبروك الغنية، والكليب كتير مهضوم.. كارول سماحة".



سيرين عبد النور عبر حسابها بموقع تويتر

واستطلعت النجمة كارول سماحة أراء متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت كارول قائلة "الموسيقى الهادئة تساعدك على التفكير فى المشكلة والموسيقى الصاخبة تساعدك على الهروب من المشكلة ما رأيك فى هذه المقولة"، وانقسم المتابعون إلى فريقين مؤيد المقولة ومعارض لها".

كما نجح فيديو كليب‎ "bon voyage" ‎للفنانة اللبنانية كارول سماحة، فى تخطى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة ‏منذ طرحه مطلع الشهر الحالى، الذى تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع لايف ستايلز ‏ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.

‎"bon voyage"‎ إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير وكارول سماحة ‏والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، وتوزيع دى جى يوسف.

وظهرت كارول سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات ‏طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الأولى لها بفيديو كليب ‏غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الأوروبى، وجودة الألوان ‏العالية التى عملت على ضبطتها لمدة أسبوع للخروج بأفضل صورة.‏

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يشار إلى أن النجمة اللبنانية كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها، اليوم السبت الموافق 25 يوليو، حيث استطاعت ان تخلق حبا من نوع مختلف داخل وجدان المصريين من خلال أغنياتها التي غنتها بصوتها العذب المرهف، أو من خلال أدائها البارع والقوى في تجسيد الأدوار في مجال التمثيل، وهو ما جعلها نجمة عشقها جمهورها سواء من مصر أو من دول الوطن العربى، فهى تستحق لقب "ملكة المسرح"، بل ونجحت أيضا كارول سماحة في الاستحواذ قلب زوجها وابنتها.