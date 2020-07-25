شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تحتفل بنجاح "توتة توتة" بجلسة تصوير جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت المطربة شاهيناز إلى جلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت جيبة زرقاء وبلوزة سوداء أظهرت جمالها، بعد طرح أغنيتها الجديدة "توتة توتة" والتى حققت نسب مشاهدة عالية ونجاحا كبيرا.









وطرحت مؤخرا المطربة شاهيناز عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" أحدث فيديو كليب لها، لأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بلوك جديد في الشكل والأداء وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين.

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ويقول مطلع الأغنية: دا اللي كان منايا، يبقي في يوم حبيبي تمت الحكاية بقا ملكي ونصيبي، في الرايحة انا عيني عليه، في الجاية انا عيني عليه، ده خطفني بسحر عنيه، وخلاص دبلتي في ايديه، توتة توتة قلبي في حبه دايب، عاوزة اسمع زغروطة، عقبال كل الحبايب.

كانت المطربة شاهيناز قد قالت فى تصريحات سابقة لليوم السابع عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح أغنية "حياتى أحلى" والتى حازت على إعجاب الكثيرين من داخل الوسط الفنى وخارجه مشيرة إلى أن الأغانى المقبلة ستكون أحلى وتقدم العديد من خلالها العديد من المفاجآت.

وأضافت الأغنية قدمتها بشكل جديد عليها عن أعمالها السابقة وهذا ما تحرص عليه دائمًا فى أغانيها مشيرة إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها، وتشكر كل من تعاونوا معها فى هذه الأغنية.