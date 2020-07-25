شكرا لقرائتكم خبر عن "هيلاريون كابوتشى".. حلم لم يحققه فاروق الفيشاوى وأوصى به ابنه أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوى الأولى، اليوم السبت الموافق 25 يوليو، والذى يعد ضمن قائمة النجوم الكبار الذى لهم بصمة فنية كبيرة في تاريخ السينما والدراما المصرية، وقدم الكثير من الأعمال الهادفة التي ساعدته على بناء قاعدة جماهيرية كبيرة له في مختلف أنحاء الوطن العربى، حتى أنه ترك وصية مختلفة لنجله أحمد الفيشاوى قبل وفاته كان يحلم هو بنفسه بتحقيقها.

وكشف الفنان فاروق الفيشاوى عن هذا الحلم الذى لم يستطع تحقيقه وتركه وصية لنجله حتى يحققه هو، وهذا الحلم يتلخص في تقديم فيلم عن المطران السورى "هيلاريون كابوتشى"، والذى كان من أهم أحلامه الذى لم يستطع أن يحققه وقرر أن يتركه كوصية لنجله احمد الفيشاوى كى يحاول تحقيقه، موضحا أن السبب في تجسيد هذه الشخصية هو سعيه كى يرد على الدعاية الصهيونية التي تهاجم العرب وتصفهم بالإرهابيين، لأن العرب أصحاب حق ودائما يبحثون على استرداد حقوقهم المسلوبة.

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كما أوضح فاروق الفيشاوى، أن الفيلم كان مرشحا لإخراجه عمر عبد العزيز، وسافر هو إلى سوريا لمعرفة المزيد من التفاصيل، ولكنه لم يجد مردودا لخروج هذا الفيلم للنور في مصر، موضحا أن الفيلم يهدف إلى الرد على مزاعم الغرب.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فاروق الفيشاوي كانت من خلال مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، وشارك فى بطولتها، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة هبة مجدى والفنانة رانيا فريد شوقى والفنان أحمد عزمى والفنان نضال الشافعى والفنان محمد فهيم والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان ناصر سيف وإخراج تامر كريم.