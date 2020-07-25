شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يشارك جمهوره بروفات رقصة أغنية مر عليها 3 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أكرم حسنى، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو من بروفات إحدى أغنياته الدعائية التى عرضت قبل 3 سنوات، ونشر المقطع المصور لبروفات تدريبه على رقصة الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وتقول كلمات الأغنية، "الدنيا ناشفه مفيش عروض.. أو عرض شمال ده لوموجود.. بس معانا عروض للركب.. شمر يلا.. ركبك يالا.. اشحن يالا.. اكسب ياالا.. ماسورة وضربت عروض كتير.. عرض لأشرف وأم سمير.. أصل معانا عروض للركب.. شمر يالا.. ركبك يالا".

يشار إلى أن الفنان أكرم حسنى، كان قد أكد، فى تصريحات سابقة خلال شهر يونيو الماضى، أن مسلسل "رجالة البيت"، الذى عرض فى رمضان الماضى عمل كوميدى سعى إلى تقديم الضحك بشكل محترم.

وقال حسنى، فى تصريحات صحفية، إن الأعمال الكوميدية ليس بالضرورة أن تحمل رسالة أو تناقش قضية.. مشيرا إلى أن الجمهور على مدار السنوات الماضية يبحث عن الضحكة فى ظل الظروف التى يعيش فيها.

وأكد أنه لم يفكر فى الاتجاه للغناء إطلاقا رغم أنه يحب الموسيقى، وأصبح يكتب الأغانى الكوميدية، ثم بدأ بغنائها ووجد الناس معجبة بالأغاني.. مشيرا إلى أن هذه الأغانى تضيف ميزة على الأعمال الفنية بشكل عام.

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وأشار إلى أن عرض عدد من الأعمال الكوميدية فى موسم رمضان الماضى مفيد جدا لأنه يخلق منافسة شريفة ويجعل كل صناع الأعمال حريصين على إخراج أفضل ما لديهم، ويجعل الجمهور أيضا يشاهد أعمالا متنوعة، بدلا من وجود عمل واحد أو اثنين يجبر الجمهور على مشاهدتهما فقط.

وعزا السبب فى غيابه عن السينما بعد نجاح فيلم "البدلة" إلى توقف أكثر من مشروع سينمائى من بطولته رغم البدء فى التحضيرات، لافتا إلى التحضّير لفيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى، وأكد أنه عمل على عدم تقديم شخصية "أبو حفيظة"، التى اشتهر بها، فى الدراما أو السينما لأنه راهن على اقتحام التمثيل بعيدا عن هذه الشخصية وعدم استناده عليها تماما حتى يختبر نفسه وموهبته.