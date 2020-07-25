شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته مارلين بـ"يلا نغنى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم اللبنانى وائل جسار بعيد ميلاد ابنته مارلين من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، تم تصميمه على أغنية "يلا نغنى"، وهى الأغنية الخاصة بأعياد الميلاد.

وعلق وائل جسار على الفيديو "عيد ميلاد سعيد يا أميرة"، فانهالت عليه التعليقات من المحبين الذين تمنوا لـ"مارلين"، وعائلتها دوام الاستقرار والأمان والسعادة.

يذكر أن وائل جسار متزوج من ميراى مقدسى ورزقا بكل من مارلين ووائل جونيور.

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وكان وائل جسار قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما تغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقى.

وسبق وقال النجم وائل جسار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يحضر حالياً لطرح أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "ولا فى الأحلام"، تحمل طابعا رومانسيا وهى من ألحان أحمد زعيم، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، مضيفا "أتمنى إن الأغنية تنال إعجاب الجمهور".