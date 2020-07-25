شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز تكشف عن صورتها منذ 45 عاما من ألبوم العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة هوليوود الشهيرة كاترين زيتا جونز أن تفتح ألبوم العائلة لتكشف عن واحدة من صورها القديمة والتى التقط لها أيام الطفولة، حيث كانت كاترين تقضى وقتا ممتعا مع عائلتها.

ونشرت كاترين زيتا جونز البالغة من العمر 50 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" التى تضم أكثر من 3.5 مليون شخص صورة من إحدى الرحلات العائلية مع أسرتها، ويعود تاريخها الي 1974 حيث كانت كاترين تبلغ من العمر 5 سنوات في ذلك الحين ، و اشارت أنها من ترتدي الـ " تي شيرت " المخطط بالعرض و أكدت بتعليقها علي الصورة أنها مازالت تعشق هذه النوعية من "التى شيرتات".



كاترين زيتا جونز ايام الطفولة

وحصدت الصورة سلسلة طويلة من عبارات الإشادة بينما علق بعض مرتادي صفحة كاترين علي مدي تشابه ملامحها مع ملامح والدتها .

يذكر أن كاترين زيتا جونز التي فازت بجائزة الاوسكار عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1984، وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها " The Haunting " و " America's Sweethearts " و " The Terminal " و " The Legend of Zorro " و " Ocean's Twelve " وغيرهما.