شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة فى ذكرى رحيل فاروق الفيشاوى: أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان القدير محمود حميدة، الذكرى الأولى لرحيل النجم الكبير فاروق الفيشاوى، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضى، داعيا الله ألا يغيب عنه صوته وصورته ما دام على قيد الحياة.

ونشر حميدة، عبر حسابه على انستجرام، صورة للفنان الراحل الفيشاوى، صجبها بتعليق: "أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا".

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محمود حميدة

وكان الفنان فاروق الفيشاوى رحل عن عالمنا بعد صراع قصير مع مرض السرطان، يوم 25 يوليو 2019، بعد تاريخ حافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة وقد حفر اسمه فى سجل تاريخ السينما المصرية كفنان له بصمة خاصة، وخلال رحلته الفنية، كان له رفقاء المشوار يبادلونه حبا بحب، ويشاء القدر أن يقوم الفيشاوى بتقديم واجب العزاء فى ثلاثة من رفقاء المشوار، فى نفس عام رحيله.

وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، الموافق 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، فى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وولد فاروق الفيشاوى فى 5 فبراير عام 1952، فى محافظة المنوفية فى مصر، كانت عائلته تعتبر من العائلات الارستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوى ثلاثة إخوة ذكور وشقيقتين، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".