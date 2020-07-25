شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يشن هجوما على منتقدى فستان أمينة خليل فى خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المخرج عمرو سلامة، هجوما على منتقدى فستان الفنانة أمينة خليل فى حفل خطبتها، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ماعرفش المفروض أزعل إن فى ناس وقحة بتعلق على فستان أمينة خليل فى خطوبتها وبتقول عليه قميص نوم مثير، ولا أزعل عليهم إن يا عينى ده مفهومهم عن قميص النوم المثير".

واحتفلت الفنانة أمنية خليل، الأسبوع الماضى بخطبتها على رجل الأعمال عمر طه، في الساحل الشمالي، وسط عدد من أصدقائهم المقربين، وظهرت أمينة خليل مرتدية فستانا ستان "اوف وايت" بسيط، كما ظهر خطيبها بلوك بسيط أيضا، حيث كان الاحتفال عى شاطئ البحر صباحا.

أعلن المخرج عمرو سلامة الانتهاء من تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" صورة لوح "كلاكيت" مكتوب عليها "مسلسل ما وراء الطبيعة.. فركش"، معلقا "فى ظل هذه الظروف العصيبة.. فركش".

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مسلسل " ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعينى أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعى لأمراض الدم فى القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل فى قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التى يقابلها.

و"سلسلة ما وراء الطبيعة" للكاتب أحمد خالد توفيق محورها ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصرى متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" حول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته بدءاً من عام 1959، أو الحكايات التى تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق.

بدأت سلسلة ما وراء الطبيعة فى 1993، وصدر منها حتى 2014 العدد 80 وهو أسطورة الأساطير الجزء الثانى والذي أنهى فيه أحمد خالد توفيق حياة "رفعت إسماعيل" بمرض عضال مع وعد بصدور حكايات لم يحكها بَعد وُجِدت فى مذكراتهُ بعد وفاتهُ.

وكان أول ظهور لرفعت إسماعيل فى 1993 سرداً لمغامرته مع مومياء الكونت دراكولا فى 1959 والمغامرة التي أعقبت ذلك في 1961 مع مستذئب في رومانيا.