شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا بملابس شتوية فى أحدث ظهور لها: لبسة شتوى فى الصيف ليه يا عمرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة روجينا جمهورها بمسلسل "أسود فاتح"، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة معلقة عليها :" بس انتى لبسة شتوى فى الصيف لية يعمري.. نجلاء سعد.. أسود فاتح.. إخراج كريم العدل".



روجينا

وظهرت روجينا فى الصور، مرتدية ملابس شتوية مع بنطلون جينز، وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى جانب العديد من التعليقات من بينها تعليق رانيا منصور الذي قالت فيه "راكور يا عمرى".



الفنانة روجينا بملابس شتوي (1)

يشار إلى أن أن مسلسل "أسود فاتح"، تشارك فيه أيضا النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وقد خرج من موسم سباق دراما رمضان الماضي، خاصة بعد ما تعطلت تصاريح وزارة الصحة اللبنانية، بسبب فيروس كورونا، فى الوقت الذى يتبقى فيه عدد كبير من المشاهد لم يتم تصويرها، لذلك قرر صناع المسلسل تأجيله واستكمال التصوير بعد انتهاء دراما رمضان.



الفنانة روجينا بملابس شتوية

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مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.



الفنانة روجينا بملابس شتوي (3)