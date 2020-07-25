شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تستمتع بإجازتها على البحر بطائرة ورقية: الحبل قصير والطائرة تقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة هالة صدقى، تستمتع بإجازتها الصيفية السنوية على شواطئ البحر المميزة، حيث ظهرت بملابس بيضاء كاملة، اليوم، وهى تحاول أن "تطير طيارة ورقية" على الشاطئ، مبدية سعادتها وفرحتها بالطائرة، وعلقت على الفيديو التى نشرته عبر حسابها على انستجرام: "الحبل قصير والطائرة تقيلة.. وطيرى يا طيارة طيرى".

وكانت الفنانة هالة صدقى، شاركت متابعيها قبل أيام وهى تستمتع بالوقوف على شاطئ البحر، وعلقت قائلة: "طاير يا هوي طاير على المينا رايح يا هوي تخبر قصه الهوي وتفتن علينا ، دائما يا بحر تخبى أسرارنا ولا عمرك تحكى أسرارنا".





وداعبت الفنانة هالة صدقى، جمهوره ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام، فى وقت سابق حيث نشرت صورة لها من أحداث فيلم البوليس النسائى، الذى عرض عام 1988 وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وإلهام شاهين، التى جسدت فيها شخصية "الضابط"، موجهة رسالة للجمهور، قائلة: "اللى مش هيكتبلى تعليق حلو مضطرة أعمل فيه محضر".

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فيلم البوليس النسائى بطولة إلهام شاهين، هالة صدقى، دلال عبد العزيز، سميرة محسن، أحمد بدير، عماد رشاد، فتحية قنديل، شروق وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سلامة حسن، فاروق سعيد، سعيد محمد مرزوق، إخراج عبد العليم زكى.





وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات "فوزية وسامية ونادية" كل حلمهن الالتحاق بكلية الشرطة حتى يؤكدن على جدارة المرأة فى ذلك المجال، يتم التخرج وتلتحق كل منهم بإدارة مختلفة ففوزية "إلهام شاهين" تلتحق بإدارة المباحث العامة وتتولى التحقيق فى قضية سرقة الآثار، فى حين تلتحق سامية "هالة صدقى" بإدارة الجوازات وتفاجأ بسفر إحدى السيدات كثيرا وتكتشف أنها ضمن عصابة كبيرة لتهريب المخدرات، ونادية "دلال عبد العزيز" تقوم بالالتحاق بشرطة الأحداث وتتولى البحث فى إحدى قضايا أطفال الأحداث.