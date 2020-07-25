شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تحيى الذكرى السنوية الأولى لرحيل فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة رانيا فريد شوقى الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، وذلك عبر صفحتها على "فيس بوك"، ونشرت صورة له وكتبت عليها "الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى برجاء قراءة الفاتحة على روحه".

ومر عام على رحيل الفنان فاروق الفيشاوى الذى يعد واحداً من النجوم الكبار فى التاريخ السينمائى، وكذلك الدراما والمسرح، حيث يتزامن اليوم السبت 25 يوليو مع ذكرى وفاة الفيشاوى الأولى، حيث رحل عن عالمنا بعمر 67 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الفنان فاروق الفيشاوى رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، بعد تاريخ حافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة وقد حفر اسمه فى سجل تاريخ السينما المصرية كفنان له بصمة خاصة، وخلال رحلته الفنية، كان له رفقاء المشوار يبادلونه حبا بحب، ويشاء القدر أن يقوم الفيشاوى بتقديم واجب العزاء فى ثلاثة من رفقاء المشوار، فى نفس عام رحيله.