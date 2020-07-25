شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى × كوميك.. لما تكون الوحيد صايم وتلاقيهم بياكلوا "أهلا بالطواغيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان أحمد العوضى، من شخصية "هشام العشماوى" التى جسدها فى مسلسل الاختيار والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، بكوميكس متزامنا مع هذه الفترة وصيام الأيام العشر الأولى المباركة من شهر ذى الحجة معلقا: "أهلا بالطواغيت".





وجاء محتوى الكوميكس: "لما تكون الوحيد فى البيت اللى صايم وتعدى تلاقيهم بياكلوا"، ليرد العوضى من خلال الكوميكس، بجملته المشهورة فى المسلسل الذى حقق نجاحا كبيرا: "أهلا بالطواغيت".



يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى. Advertisements

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.

من ناحية أخرى، شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "شديد الخطورة" الذى يتم عرض حلقة منه أسبوعياً على منصة "watch it" الرقمية اللقاء الأول بين مالك – أحمد العوضى – وزوجته نور – ريم مصطفى – منذ اختفائها فى الحلقة الأولى والاعتقاد أنها توفيت بعد حريق السيارة التى كان تستقلها، وبعدها اكتشف مالك خدعة نور له وأنها على قيد الحياة.

واستعرضت الحلقة الرابعة هوية نور قبل زواجها من مالك بأنها نشأت فى ملجأ بعد دخول والدها – رياض الخولى – السجن وتركا إخوتها حمزة العيلى وحسنى شتا فى الشارع، لتتعلم وتصبح "هاكرز" وبعدها تتعرف على مالك وتتزوجه دون اخباره بماضيها وبهوية عائلتها، حيث جاء ذلك لإيضاح ما حدث بأن نور ساعدت رياض الخولى وحمزة العيلى وحسنى شتا فى سرقة البنك.

وكشفت الحلقة ايضاَ عن محاولات والد ريم وأخويها لاجبارها على مساعدتهم فى سرقة البنك، وتهديدها بكشف ماضيها لزوجها مالك وهو ما جعلها تضطر للعمل معهم، وبعد وصول مالك لحسنى شتا الذى شاهده فى عمليه اقتحام البنك يعترف له حنى بكل شىء، وفجأة تظهر نور فى المكان وتنتهى الحلقة عند هذا المشهد.

"شديد الخطورة" مخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.