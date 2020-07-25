شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحلم بنجوى كرم.. والأخيرة ترد: إن شاء الله خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة نوال الزغبى عن اشتياقها لصديقتها نجوى كرم، حيث رأتها فى حلمها، وغردت عبر حسابها على تويتر: "اشتقت لك كثيرا.. رأيتك فى حلمى"، بدورها ردت نجوى كرم عليها قائلة: "اشتقت لك أيضا.. إن شاء الله خير".



نجوى كرم و نوال الزغبى

ودوماً ما تحرص المطربة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل مع متابعيها من وقت لآخر عبر حسابها على إنستجرام أو تويتر، مثلما حصل مؤخراً، عبر نشرها صورة لها أثناء وقوفها بجانب حمام السباحة، حيث علقت على الصورة بكتابة كلمات لمتابعيها تحثهم فيها على ضرورة الشكر والامتنان مع بدأ اليوم ونهايته على الأشياء الصغيرة التى لم تتغير فى حياتك، وظلت كما هي بجانبك.

وكانت عبرت النجمة نوال الزغبى عن اشتياقها لجمهورها ولحفلاتها منذ توقف كل الأنشطة الفنية عقب تفشى فيروس كورونا بالعالم، ونشرت نوال صورة لها من إحدى حفلاتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "اشتقت إلى المسرح... اشتقت إليكم جميعاً".

وكانت شاركت الفنانة نوال الزغبى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو صغير ظهرت فيه وهى تحمل كلبا بالقرب من حمام السباحة.

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وظهرت الفنانة نوال الزغبي وهي تلاعب الكلب بلطف بالقرب من حمام السباحة، في مقطع فيديو صغير لم يستغرق سوى 3 ثوان، إلا أنه لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ"النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التى تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته فى كل الدول.