شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس بعد أيام من ذكرى رحيل سامى العدل: أرجل وأحن أب لن أنساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان أحمد فلوكس، الذكرى الخامسة لرحيل الفنان الكبير سامى العدل، التى حلت يوم 11 يوليو الجارى، مؤكدا أنه أرجل وأحن أب وأنه لن ينساه أبدا ومازال يسمع صوته فى أذنه، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب فلوكس، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحمك يا سامى.. يا أرجل وأحن أب.. كنت ومازلت لى.. لا أنساك أبدا ولا زلت أسمع فى أذنى صوت ابنى وهو يقول لك يا سامى.. كل لحظة حلوأ أو حشه بعتقد وجودك.. الله يرحمك وأرجوا الدعاء له".





وكان الفنان أحمد فلوكس، حرص مؤخرا على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة للفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز، مطالبًا الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.

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وقال فلوكس تعليقا على الصورة :"الله يرحمك يا ملك .. الله يرحمه كان من أرجل الرجال وأحن الرجال وأطيبهم.. كان راجل وجدع وصاحب صاحبه.. الله يرحمه.. الفاتحة على روحه".

يشار أن الفنان القدير سامى العدل، ولد فى مدينة المنصورة فى عام 1946، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" فى عام 1972، ثم شارك منذ ذلك الوقت بالعمل فى السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثرأعماله حتى مطلع الألفية الثالثة فى السينما، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، وقال عنه مصطفى قمر فى أحد اللقاءات "حميد الشاعرى له الفضل على فى الغناء، وسامى العدل هو أول من قدمنى للسينما فله الفضل على فى الكثير من المواقف التى لا أستطيع أن أنساها"، ولم يكن مصطفى قمر، هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وتوفى الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.