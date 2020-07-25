سيريناي ساريكايا تتجاوز أزمة انفصالها عن حبيبها بحفل عيد ميلادها على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - تجاوزت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا أزمة أنفصالها عن حبيبها، الفنان جيم يلماز، وقررت الاحتفال بعيد ميلادها على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على تاريخ ميلادها الذي تحتفل به 1 يوليو سنوياً.

سيريناي التي أكملت عامها الـ29 قررت أن يكون الحفل في الهواء الطلق بين أحضان الطبيعة في أحد المطاعم المطلة على البحر، وشاركت محبيها بصور من أجواء الحفل الذي دعت له عدد قليل من أقرب أصدقائها، وقد تلقت الفنانة تهاني متابعيها متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.

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يُذكر أن سيريناي ساريكايا انفصلت عن جيم يلماز بعد علاقة عاطفية قصيرة، حيث ارتبط الثنائي فبراير الماضي، وهي العلاقة التي لاقت انتقادات كثيرة بسبب الفارق العمري بينهما والذي يصل لـ19 عاماً.

سيريناي اعلنت انفصالها عن الفنان التركي كرم بورسين أبريل 2019، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف أي منهما عن سبب خلافاتهما، كما أنها سبق وارتبطت بالفنان التركي شآتاي أولسوي، وذلك خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «مد وجزر».

من ناحية أخرى، تم تأجيل مشروع سيريناي الجديد، وهو فيلم Bergen»»، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، وذلك بسبب أزمة كورونا.