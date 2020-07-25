رانيا يوسف تنتظر "الحرامى"

رنا صلاح الدين - يبدأ عرض مسلسل "الحرامى"، للنجمة المصرية رانيا يوسف يوم السبت 25 يوليو، على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة.
ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق
وعلى جانب أخر، تواصل الفنانة رانيا يوسف خلال الفترة الماضية فضح المتحرشين الذين يدخلون عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى ويرسلون رسائل تحمل الكثير العبارات المهينة التى تحمل ألفاظا خادشة، حيث تنوى تقديم بلاغات ضدهم إلى مباحث الإنترنت.
ومن جهة ثانية تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.
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