رانيا يوسف تنتظر "الحرامى"

رنا صلاح الدين - يبدأ عرض مسلسل "الحرامى"، للنجمة المصرية رانيا يوسف يوم السبت 25 يوليو، على إحدى المنصات الرقمية، و‏ينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة.

ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد كارولين ‏عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل ‏حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق‎

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وعلى جانب أخر، تواصل الفنانة رانيا يوسف خلال الفترة الماضية فضح المتحرشين الذين يدخلون عبر حساباتها بمواقع ‏التواصل الاجتماعى ويرسلون رسائل تحمل الكثير العبارات المهينة التى تحمل ألفاظا خادشة، حيث تنوى ‏تقديم بلاغات ضدهم إلى مباحث الإنترنت.‏

ومن جهة ثانية تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية ‏العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "‪‏Jane the virgin‬‎‏" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل ‏جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، ‏عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.‏