علي ربيع وأوس أوس يخوضان أولي بطولاتهما المسرحية بــ "صباحية مباركة" في عيد الأضحي.. صور

رنا صلاح الدين - يبدأ النجمان علي ربيع وأوس أوس، في خوض أولي تجاربهما البطولية من خلال مسرحية "صباحية مباركة، والتي سيتم عرضها علي خشبة مسرح "جراند نايل تاور" بجاردن ستي، بداية من أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وتعد المسرحية من التجارب الهامة والكبيرة في المجال المسرحي، والتي ستحتوي علي فصلين بهم إستعراضات غنائية، وقد بدأت بروفات المسرحية خلال الأسابيع الماضية، إستعدادا لعرضها في عيد الأضحي.

علي ربيع واوس اوس

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وسيتم بيع تذاكر المسرحية من خلال موقع تيكتس مارشيه، أو من خلال شباك تذاكر مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

ومسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

علي ربيع واوس اوس