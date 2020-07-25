نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بعيد ميلاد الإعلامية شيرين جودة.. صور

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رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية شيرين جودة بعيد ميلادها، وذلك بأحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة المهندسين.
الحفل شهد حضور عدد كبير من أصدقائها المقربين من نجوم الفن والمجتمع والإعلام، والذين حرصوا على التواجد لتهنئتها بعيد ميلادها ومشاركتها فرحتها.
وكان من بين الحضور السفير عمرو جمعة، والفنان أحمد سلامة، والمنتج السينمائي أحمد فوزي، وسيدة الأعمال شيماء إمام، والفنان عمرو يسري.
كما حضرت سيدة المجتمع نهال أحمد، ومصممة الأزياء إيمان فوزي، ورجل الأعمال عمرو زيدان، وفنان الرشاقة الدكتور محمد الشافعي، وغيرهم.
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