"مسار اجباري" يتألق بحفل مسرح النافورة بالأوبرا.. صور

رنا صلاح الدين - ضمن الألوان الفنية االمتنوعة والجادة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية، أحيت فرقة "مسار إجباري" حفلا غنائيا علي مسرح النافورة.

وقدمت الفرقة العديد من أشهر أغانيها، منها: "طريق تاني، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق، زيك أنا ، تقع وتقوم ، الوداع ، صاحب ، صياد ، رغم المسافة ، حد تايه ، ما تخافش ، مرسال ، نهايات الحكاوى ، شيروفربيا ، مطلوب حبيب، صباحك "، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معاها الجمهور .

يذكر أن فريق "مسار إجبارى"، تأسس عام 2005، واشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية.

وقدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه فى أبريل 2011 بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.