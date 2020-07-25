حلمي بكر يشارك عبده بون سواريه الاحتفال بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل مصمم الأزياء عبده بون سواريه بعيد ميلاده، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.

الاحتفال شهد حضور كل من الموسيقار الكبير حلمي بكر، والمنتج أحمد فوزي، والفنانين شريف باهر، ومحمود الحسيني، وعمرو يسري، وعبده اباظه، والفنانة المغربية أسما، والفنان إيهاب أباظة، والإعلامية صابرين أبو بكر، والفنان عمرو يسري، والفنان ياسر عدوية، والفنان محمود الحسيني، والكاتب الصحفي إبراهيم حسن.

كما حضر من نجوم المجتمع رجل الأعمال محمد سلامة، ورجل الأعمال زياد مزروع، ورجل الأعمال شريف السحيمي، وسيدة الأعمال شيماء أمام، ورجل الأعمال عمرو جمعة، ومهندس الديكور أحمد أباظة، ورجل الأعمال مجدي الشبراوي.

وقامت بإحياء الحفل الفنانة أسما المغربية، وذلك وسط أجواء من الفرحة والسرور.