أحمد السبكي يحتفل ببدء تصوير "قمر ١٤" بحضور غاده عادل وخالد أنور.. صور

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رنا صلاح الدين - احتفل المنتج أحمد السبكي ببدء تصوير الحكاية الأولي من أحدث أفلامه "قمر ١٤"، وذلك بحضور صناع وأبطال العمل، وسط أجواء من الفرح والبهجة.
وحضر الاحتفال أبطال أول حكايات "قمر ١٤"، وهم النجمة غاده عادل، والفنان خالد أنور، والفنانة عارفة عبدالرسول، ومخرج العمل هادي الباجوري، والمنتج أحمد السبكي، ومدير الشركة أحمد عاطف.
والتف جميع أبطال العمل حول تورتة الاحتفال، والتقطوا الكثير من الصور التذكارية معا، وسط أجواء من البهجة.
و"قمر ١٤" هو فيلم ضخم عباره عن خمس حكايات، ويضم عدد كبير من نجوم الفن منهم خالد النبوي، وغادة عادل، ودينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، وأسماء بو اليزيد، وغيرهم، وهو من انتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.
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