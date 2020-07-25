تجمع المهنيين السودانيين يعلن انسحابه من تحالف "قوى الحرية والتغيير" المزيد

أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم السبت، انسحابه من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وسحب اعترافه بكافة الهياكل القائمة للتحالف.

وأشار التجمع في بيان، إلى أنه "عقب الإطاحة برأس النظام البائد وعلى طريق استكمال مهام التغيير، بدأت التباينات في تقديرات ومواقف القوى الموقعة على الإعلان تعبّر عن حدتها بحكم اختلاف المصالح الذي فرضه ذلك الانتصار الجزئي".

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وكشف البيان عن أن ترتيبات المرحلة الانتقالية "لم تفضِ إلى انتقالٍ مدني ديموقراطي كما ينبغي وكما نصّت بنود الإعلان؛ ولم تفكك بؤر وجيوب النظام البائد، ويتحمّل تجمع المهنيين، كمؤسسة، دوره فيها كاملًا دون تنصّل أو إلقاء اللوم على الآخرين".

لذا قرر تجمع المهنيين السودانيين، بحسب البيان، الانسحاب من كافة الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان.

ودعا أيضاً إلى مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه "للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها".