سعر الدولار في السودان اليوم السبت 25 يوليو 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما بقي سعره ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



أما في السوق السوداء، فقد سجل سعر الدولار نحو 140 جنيها، مقارنة بـ141 جنيها، في تعاملات أمس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولا يزال الجنيه السوداني عند مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء رغم الحملة الواسعة التي شنها مجلس السيادة في السودان لغلق منافذ تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

تعويم الجنيه السوداني

ووافقت الحكومة السودانية على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين "للوصول للسعر الحقيقي"، كما قررت استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطهي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن حكومته ستشرع في رفع الدعم عن المحروقات بداية من أغسطس/ آب المقبل .

أضاف أن الحكومة ستبدأ توحيد سعر صرف العملة في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

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ويستهدف السودان الوصول إلى التحرير الكامل لسعر صرف العملة في غضون عامين.

وأوضح أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية 2020 التي سيقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة رسميا خلال أيام.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو الأوروبي 63.46 جنيه للشراء و63.78 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي السوداني، لكنه وصل إلى 162.40 جنيه في السوق السوداء، بحسب وسائل إعلام سودانية.

وبلغ الجنيه الإسترليني في التداولات الرسمية 69.98 جنيه للشراء و70.33 جنيه للبيع، لكنه سجل 177.80 جنيه في التعاملات غير الرسمية (السوق السوداء).

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التداول ببنك السودان المركزي، لكن في السوق السوداء وصل إلى 37.33 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات الرسمية مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه للبيع، ونحو 38.35 جنيه في السوق الموازية.

أما سعر الدينار الكويتي فقد سجل على شاشة بنك السودان المركزي 177.99 جنيه للشراء، و178.88 جنيه للبيع، لكنه وصل إلى 268 جنيها في السوق الموازية.