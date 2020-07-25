شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تستعيد ذكريات ما قبل كورونا بفيديو لغنائها Eagles hotel california والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة بشرى ذكريات إحدى رحلاتها لمدينة دبى الإماراتية التى سبقت فترة الإغلاق بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، الذى ظهرت فيه وهى تغنى أغنية Eagles hotel california، وكتبت فى تعليقها عليه: "عندما كان الغناء متعة.. Eagles hotel California.. قبل فترة طويلة من التباعد الاجتماعى".

يأتى هذا بعد أكثر من أسبوع من نشر الفنانة بشرى، مجموعة من الفيديوهات أثناء إجراء لقاء معها فى مرحلة الطفولة، تتحدث عن "أم كلثوم"، فى فيلم تسجيلى عن كوكب الشرق، ليبدو من هذه المقاطع المصورة أن الفنانة بشرى قد ولدت فنانة بالفطرة، حيث تجيد بشرى الغناء والتمثيل وتقديم الاستعراضات، وهو ما ظهر فى بداية حياتها الفنية، ولكن يبدو أن موهبتها لم تبدأ مع بداية ظهورها، بل بدأت مبكرًا منذ طفولته.

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يذكر أن بشرى قالت خلال اللقاء الذى نشرته عبر ستورى إنستجرام الخاص بها "اللى بيسمع موسيقى أم كلثوم يحس بالموسيقى ويلاقى جسمه نفسه مش ثابت وبيتحرك وبيتعايش وبيتماشى مع جسمه، فبيبقى حاسس الأغنية وحاسس معانيها.. ومشاعره بترقص من جواه".

يشار إلى أن بشرى علقت على الفيديو، "فصيحة من يومى.. شكرا لمعجبينى على هذا الفيديو .. وده جزء من فيلم تسجيلى عالمى عن سيدة الغناء العربى أم كلثوم .. شارك فيه النجمان عمر الشريف بالأداء الصوتى الانجليزى، والنجم نور الشريف بالأداء الصوتى العربى"، وتابعت بشرى، "ذكريات أيام الطفولة البريئة اتغيرت كثيرا مازالت أتحدث بنفس الطريقة .. نجاح كبير ان الانسان لا تغيره الأيام بسهولة وأن شخصية الانسان تتشكل منذ طفولته".