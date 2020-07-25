شكرا لقرائتكم خبر عن هوليوود بالعربى.. الجرافيك يجمع نجوم مصريين وعالميين × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مصمم الجرافيك محمد جابر، مجموعة صور جديدة من فكرته لدمج نجوم السينما المصرية مع نجوم هوليوود العالميين فى مشاهد واحدة معدلة ببرامج تحرير الصور، حيث نشر المجموعة الثانية من ألبومات "هوليوود بالعربى"، والتى ضمت هذه المرة عددا كبيرا من الفنانيين المصريين والعالميين فى مشاهد تبدو متناسقة وحقيقية.

وجمع مصمم الجرافيك محمد جابر، فى مجموعة صوره الجديدة، بين الفنان أحمد السقا، والنجم روبرت داونى جونيور، وأخرى جمعت أميرة كرارة، ودواين جونسون "ذا روك"، والذى جمعه أيضًا مع أوس أوس، كما لم شمل مصطفى خاطر وأنجلينا جولى، فى جلسة بحقل زراعى لتناول الشاى، كذلك كانت الفنانة إيمان سلامة، على موعد مع النجم ليوناردو دى كابريو، وآسر ياسين، وميشيل رودريجز.

وفى صورة جرافيك أخرى، شارك حمدى الميرغنى، مشهد واحد مع براد بيت، فيما كان نصيب أمينة خليل فى لقطة مع توم كروز، كما جمعت المواجهة بين محمد إمام، وبراد بيت، كذلك تبادلت شيماء سيف الضحك مع ليوناردو دى كابريو، فى صورة معدلة أخرى.

ويشار إلى أن الفنان الكوميدى شيكو، كان قد حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، قبل أيام، بالصورة الجرافيك التى صممها "محمد جابر" له، والتى ظهر فيها بجوار النجمة العالمية كيت وينسليت فى أحد مشاهدها بفيلم تيتانيك بدلاً من النجم العالمى ليوناردو دى كابريو.

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وكتب شيكو، على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام "كفاية بقى إهانة للزملاء"، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات الساخرة من أصدقائه المشاهير مثل الفنان محمد محمود عبد العزيز.