شكرا لقرائتكم خبر عن "البوسة" هى الحل الوحيد لاحتفال كاترين زيتا جونز بعيد زواجها الـ20 رغم الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمى كاترين زيتا جونز بعيد زواجها العشرين من نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس، حيث لفت الثنائى الأنظار على الفور بسبب الفجوة العمرية التى تصل إلى 25 عاما، حيث التقى النجمان عام 1988 لتنشأ بينهما قصة حب قوية فيتحول الزوجان من أهم وأشهر الـcouples فى هوليوود.





وتحدثت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 50 عاما خلال لقائها مع موقع "بيبول" عن عيد زواجها نوفمبر المقبل، حيث أشارت إلى أنه بسبب انتشار فيروس كورونا covid-19 الذى يهدد العالم كان عليها الالتزام التام حتى إذا كان الأمر متعلقا بالاحتفال بعيد زواجها على مايكل دوجلاس البالغ من العمر 75 عاما، فمن المقرر أن يحتفل الزوجان بهذه المناسبة فى نوفمبر المقبل حيث تفضل النجمة الشهيرة التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا.

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من حفل زفاف دوجلاس وكاترين زيتا جونز

وأكدت "لن نقيم أى حفل كبير الآن، فسيكون من اللطيف جمع كل أصدقائنا معا فى مكان واحد، لكننا لا نفعل ذلك حتى نخرج من أزمة "كورونا" تماما، "لذلك سأرفع القناع الخاص بى وأدع زوجى يقبلنى بشغف، ثم سأعيد قناعى بقوة".

وكشفت كاترين زيتا جونز أن الزوجين متواجدين حاليا بالحجر المنزلي الذاتي مع ابنيهما "ديلان" البالغ من العمر 19 عاما، وكاريز ذات الـ17 عاما.