"بتمنالك الأمان والصحة".. سيرين عبدالنور تهنئ كارول سماحة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة سيرين عبدالنور، على تهنئة صديقتها الفنانة كارول سماحة، بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت ٢٥ يوليو.

وكتبت سيرين، عبر حسابها على تويتر: " بالظروف الصعبة اللي عم نعيشها.. بدي أتمنالك بعيدك الأمان والصحة والفرح لكي ولعائلتك، ومبروك الأغنية، والكليب كتير مهضوم.. عيد ميلاد سعيد كارول سماحة".

يُذكر أن الفنانة كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليب "bon Voyage"، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.

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