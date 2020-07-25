رومانسي وكوميدي ورعب.. تعرف على أفلام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كساد كبير عاشته دور العرض السينمائي، بسبب ما مر به العالم من ظروف فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم إيقاف النشاط السينمائي، لعدة أشهر قبل أن يتم السماح لـ"السينمات" باستقبال الجمهور بقدرة استيعابية لا تتجاوز 25% من طاقتها، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ومع ضياع موسم الصيف، يضع عدد كبير من الصناع أملًا على موافقة مجلس الوزراء على زيادة القدرة الاستيعابية لـ50% حتى يتمكنوا من طرح أفلامًا جديدة احتفالًا بعيد الأضحى، بشكل يقلل من نسبة الخسائر.

وفي السطور التالية نستعرض الأفلام التي باتت جاهزة للعرض وينوي صناعها طرحها، بمناسبة عيد الأضحى، خاصة إذا تم الاستجابة لطلبهم..

الغسالة

حتى الآن، فيلم "الغسالة" هو من الأفلام المؤكد عرضها في موسم عيد الأضحى المبارك، إذ حرص صناعه على الترويج لذلك، وقاموا مؤخرًا بطرح "تيزر"، وملصقات دعائية لأبطال العمل، وكشفوا أمس عن الإعلان الرسمي له.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام. وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن، ما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.

ريما

ومن المنتظر طرح فيلم "ريما" بدور العرض في العيد، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، بعد أن كان مقررًا عرضه مارس الماضي، وتم التأجيل بسبب جائحة كورونا.

"ريما" فيلم تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، سيناريو وحوار أحمد أنور، إخراج معتز حسام، بطولة مايا نصري، محمد ثروت، ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، وهالة فاخر، إنتاج عمرو طنطاوي.

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زنزانة 7

انتهى صنّاع فيلم "زنزانة 7" من تصوير أخر مشاهدهم قبل أسبوعين تقريبًا، ليدخل بعدها الفيلم في مرحلة المونتاج، استعدادًا لعرضه في موسم العيد.

فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

ورقة جمعية

قرر صنّاع فيلم "ورقة جمعية" طرحه في دور العرض بموسم عيد الأضحى، وذلك بعد تأجيله عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ كان من المفترض أن يشاهده الجمهور مارس الماضي.

الفيلم تأليف محمد جمال طه، إخراج أحمد البابلي، بطولة لوسي، سهر الصايغ، ميدو عادل، سامي فهمي وإبراهيم السمان.

توأم روحي

أكدت الكاتبة أماني التونسي، أن فيلمها "توأم روحي" من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك، في حال الموافقة على زيادة نسبة إشغال القاعات لـ50%.

"توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، تأليف أماني التونسي، يجمعها للمرة الثانية بالمخرج عثمان أبو لبن، بعد تقديمهما لفيلم "قصة حب".