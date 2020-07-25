بتول عرفة تهنئ كارول سماحة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت المخرجة بتول عرفة، على تهنئة الفنانة كارول سماحة، بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت ٢٥ يوليو.

ونشرت بتول، صورة تجمعها مع كارول سماحة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة على وجه الأرض.. حبيبتي يا كوكي.. يا رب دايماً متجمعين يا صديقتي وأختي والـ15 سنة صداقة اللي بينا يبقوا 100 يا رب، وناجحين ومكسرين الدنيا".

يُذكر أن المخرجة بتول عرفة تعاونت مؤخرا مع الفنانة كارول سماحة، في كليب "bon Voyage"، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.

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