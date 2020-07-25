سلاف فواخرجي عن جمال عبدالناصر: "بعيدًا عن السياسة تربيت على حبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إن صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لا تزال معلقة ببيتهم بجانب صورة جدها.

وكتبت سلاف، عبر حسابها على تويتر: "بعيدا عن السياسة وعن تقييم مين بيحب وما بيحب.. بس أنا تربيت على حبه.. صورته معلقة بيبتنا مع جدي".

وأضافت: "جزء من مكتبة بابا عنه وعشقه له.. وحديث ماما وهي طفلة صغيرة عن لقائها معه على طريق الربوة، وكتبت هذه القصة بمقال عشق جميل جدا كان وثيقة لها ولنا بأسباب وبدون أسباب.. كبرت لقيت حالي بحبه.. جمال عبدالناصر".

يُذكر أن سلاف فواخرجي، تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل "شارع شيكاغو"، الذي يحكي قصة فتاة تدعى "ميرامار" تهرب في ستينيات القرن العشرين مع "بطل شعبي"، وتلجأ إلى شارع يسمى "شارع شيكاغو" في العاصمة السورية دمشق، والعمل من بطولة عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وتأليف وإخراج محمد عبدالعزيز، وتتنوع الحكاية بين الزمن الحالي والستينيات.