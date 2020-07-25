إيرادات الجمعة.. "The Hunt" الثاني و"force of nature" بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الجمعة 24 يوليو..

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 41 ألفا و702 جنيه، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 36 ألفًا و220 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 33 ألفًا و888 جنيها.

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يأتي في الترتيب الرابع فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 22 ألفًا و579 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 12 ألفا و682 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم التحريك "Red Shoes and the Seven Dwarfs"، محققًا 12 ألفًا و77 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "the call of the wild"، محققا 11 ألفًا و627 جنيها، وفي المركز الثامن يأتي فيلم " The Academy Of Magic" بعد تحقيقه 7 آلاف و533 جنيهًا.

ذهب المركز التاسع لفيلم " Bad Boys For Life" والذي حقق 7 آلاف و314 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم " Fantasy Island" محققًا 7001 جنيه.