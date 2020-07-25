فيديو| وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان وائل جسار، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته، عبر حسابه على إنستجرام.
ونشر جسار، فيديو يضم صورًا مجمعة لها، مصحوبًا بصوته يغني لها أغنية بمناسبة عيد ميلادها، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا أميرة".
وائل جسار تزوج من ميريل جسار عام 2005، وأنجب منها مارلين، وائل جونيور.
يُذكر أن آخر أعمال وائل جسار، أغنية "متغبش ثواني" التي طرحها خلال عيد الفطر الماضي، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".
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