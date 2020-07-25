رانيا فريد شوقي لفاروق الفيشاوي: وحشتني ضحكتك.. أجدع وأكرم الناس بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتبت رانيا "25 يوليو الذكرى السنوية الأولى لروقة، زي ما كل الوسط الفني كان بيقوله، الإنسان أوي والنجم فاروق الفيشاوي، وحشتنا أوي يا روقة، وحشتني ضحكتك وحكاياتك عن بابا وانت بتحكيها بمنتهي خفة الدم والحب، كنت ببقى في منتهى السعادة وأنا بسمع وأحس إن أبويا لسه موجود".

وتابعت "فاروق الفيشاوي من أجدع وأكرم وأطيب الناس في الوسط الفني الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.



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