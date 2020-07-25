عودة مسرحية "المتفائل" للعرض الجماهيري ثاني أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان سامح حسين عودة عروض مسرحية "المتفائل" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. ونشر سامح، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من بروفات مسرحية المتفائل.. ثاني أيام العيد إن شاء الله على المسرح القومي ".

"المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وهي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدورأحداثها حول شاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين، قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، مما عزله عن العالم الخارجي وجعله يتوسم الخير في الجميع، ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

مسرحية "المتفائل" بطولة: سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.