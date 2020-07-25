تراند اليوم : فيديو| ممثلة مصرية: لهذا السبب أرفض عمل بناتي في التمثيل

قالت الممثلة المصرية، بدرية طلبة التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية إنها ترفض عمل بناتها في المجال الفني.

وبررت بدرية رفضها، قائلة عبر برنامج "بيت ريا وسكينة"، على قناة "النهار": "بناتي بيتكسفوا جدا.. استحالة تقف قدام ناس وتتعامل وترد.. لا صعب خالص".

وذكرت أن ابنتها الكبرى "هايدي" تخرجت في كلية الإعلام وتزوجت وأنجبت، أما الصغرى سلمى فتدرس إعلام أيضًا، لكنها تحب العمل في المجال الفني في الكواليس وليس أمام الكاميرا".

وأشارت إلى أن الأمر سيكون مختلفًا لو كان ولدًا، متابعة: "لو ولد تمام بترميه في الحكاية وهو حر.. لكن البنت في خوف عليها، خصوصا إننا تعبنا أوي في الوسط، وخدنا السلم من أوله، فبنخاف يقابلوا الوحِش".

وقالت إنها أخذت السلم من بدايتها وقابلت أناسًا من كافة الأشكال، وأشارت إلى أن زوجها كان يقف إلى جوارها ويدعمها.



