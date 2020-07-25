تراند اليوم : مخرج مصري يعلق على فستان خطوبة فنانة شهيرة: "هو ده مفهومهم عن قميص النوم"؟

أثار الفستان الذي ظهرت به الممثلة المصرية، أمينة خليل خلال حفل خطوبتها في الأسبوع الماضي، انتقادات بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي وصفوه بـ "المثير والجريء"، وشبهه البعض بـ "قميص النوم".

لكن الانتقادات أثارت سخرية المخرج عمرو سلامة الذي علق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ماعرفش المفروض أزعل إن في ناس وقحة بتعلق على فستان أمينة خليل في خطوبتها وبتقول عليه قميص نوم مثير، ولا أزعل عليهم إن يا عيني ده مفهومهم عن قميص النوم المثير".



وارتدت أمينة فستان ستان قصيرًا، خلال حفل خطبتها على المهندس عمر في الساحل الشمالي يوم الأربعاء، الذي اقتصر على الأسرتين وعدد محدود من الأصدقاء.

وتصدرت أمينة خليل تريندات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان خطوبتها المفاجئ، ومن المقرر أن تقيم حفل الزفاف، مطلع العام المقبل، لحين انتهائها وخطيبها من تأسيس عش الزوجية.

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كانت الممثلة المصرية تحدثت في مقابلة تليفزيونية سابقة عن مواصفات فتى أحلامها مؤكدة أنه لابد أن يكون حنونا، ومتفاهما.

وقالت: "بالنسبة لي الراجل لازم يبقى حنين، وإنه يقدر يعبر عن نفسه مش بزعيق ولا خناق، بمعنى إنه يبقى حنين معايا حتى لو هو متضايق".

وتابعت: "إنه يبقى قلبه طيب، ودي من أهم الحاجات، وكمان يبقى طموح، وإنه يكون بيفهمني من غير ما أتكلم، ويكون درجة التفاهم بينا كبيرة، ويقدرني ويكون بيعرف يحب".