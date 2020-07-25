محمد فهيم يكشف تفاصيل مشاركته في مسرحية حلم سعيد

كشف الفنان محمد فهيم عن تفاصيل مشاركته في العرض المسرحي "حلم سعيد"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "فهيم" عبر صفحته قائلا : "في يوم الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ الساعة ٨ بالليل اللي هي ( الساعة ٢٠ ) موبايلي رن و بشوف الاسم فكان صديقي المخرج المبدع تامر كرم، و كان بقالنا فترة مش بتتقابل بعد ما الملك لير و كل المسارح قفلت بسبب جائحة كورونا".

وتابع : "و بعد ما اتطمنا على بعض و السلامات الطيبة بلغني ان صديقنا الفنان سامح بسيوني بيعمل مبادرة من خلال وزارة الثقافة ومسرح الدولة بعمل مشروع مسرحيات اونلاين للجمهور و أن المشروع ده هيكون تحت عنوان اضحك فكر اعرف و ان المشاريع المسرحية دي هتكون عن روايات قصيرة للأديب الروسي أنطون تشيخوف و صديقي تامر كرم هيكون من أحد مخرجي هذه الفكرة و المشروع".

وأضاف :" الحقيقة تحمست جداً للفكرة

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و المبادرة و قولت لتامر موافق طبعاً و ياللا بينا، وموافقتي طبعاً كانت لسببين هم جمال فكرة المبادرة و كمان لان بعد ما اشتغلت مع تامر في الملك لير و حصل كيميا وتوافق فني كبير و الممثل مننا بيحب جداً المخرج اللي يعرف يستغل كل امكانيات الممثل و يقدمه دايماً بشكل جديد و مخرج عنده رؤية".

واستكمل حديثه قائلا :" ويا سلام لو بيفهم تمثيل كمان فيبقى يا هناه يا سعده لما الممثل يلاقي مخرج كده ، وكان قراره اننا هنعمل مسرحية قصيرة مناسبة للاونلاين و الباقات و المشاهدة عالموبايل وكان تفكير ذكي منه ومناسب لكن كمان قاللي هنعمل كوميديا و تراچيديا وغناء لايف، موضوع يلمس الشباب، قولتله كل ده في تلت ساعة فقاللي ان شاء الله، واتجمعنا".

وتابع :" ومن دواعي سروري اني اشتغلت مع ممثل بحبه اسمه ( محمد ناصر ) فنان شامل برضو ( تمثيل و رقص و غنا ) و عشان الطبخة تكتمل المخرج جمع شباب ممثلين هايلين وضحك السنين ودمهم زي العسل و كانوا بيقتلونا ضحك حقيقي في البروڤات ( تيكر و مانو و جوهري و النمر و مصطفى و باسم ) و طبعاً طالما كده يبقى لازم اغاني لايف فهتلاقوا الفنان الجميل جداً بإحساسه العالي احمد نبيل وكنا اشتغلنا سوا في الملك لير و عمل أغاني".

واختتم حديثه قائلا :" ( اضحك وغني كل يوم ) و ( لا تظهر كل ما تملك ) و ( المهرجين ) و الحمد لله كانت اغاني محققة نجاح كبير في الملك لير ، و يكتمل الفريق بمساعدين مخرج مخلصين جداً ( وادي و مدحت و حسين ) ، و توكلنا على الله و أخلصنا النية بحق و نوينا السعادة و عملنا مسرحية حلم سعيد اللي هتشوفوها ان شاء الله اونلاين لايف الخميس الجاي الساعة ١١ بالليل على يوتيوب وزارة الثقافة من اخراج المبدع دايماً تامر كرم ، اسأل الله التوفيق و أرجو لكم متعة المشاهدة.