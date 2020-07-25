فيديو .. تامر حبيب يحتفل بعيد ميلاد منة شلبي بـ عن العشق والهوى

احتفل السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاد النجمة منة شلبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر تامر حبيب فيديو مركب حيث جمع من خلاله مجموعة صور برفقة منة شلبي، كما علق عليه مهنئًا: كل سنة و انتي طيبة و فُلة و جدعة و صاحبة صاحبك يا حبيبتي و بنتي و امي و اختي و سندي و ضهري و عزوتي يا بنت زيزي، يا صاحبي ال .. ربنا يفرح قلبك و يهنيكي و يسعدك و يعمل فيكي كل اللي انا عايزه .. باحبك حب ماحدش قبلنا عرفه و لا صادفه.

كما نشر تامر حبيب مشهد من فيلم عن العشق والهوى، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرح تامر حبيب قائلًا: دايماً لما تسوّد مني قوي، آجي أتفرج عالشمس وهي بتشرق.. بحسها بتقولي متخافيش.. أجمل يوم في حياتك لسه ما عشتيهوش.. لسه جاي.⠀

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وأضاف تامر حبيب قائلًا: كل سنة وانتي شمسي وقمري وسندي وضهري يا منجو يا فلة وجدعة وصاحبة صاحبك.. بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه.

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ومن ناحيتها وجهت الفنانة منة شلبي

رسالة شكر لكل من هنئها بعيد ميلادها حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعربت منة من خلاله عن سعادتها قائلة: حب كتييييير جداً لكل حد بعتلي يهنيني بعيد ميلادي.. ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم زي ما فرحتوني.. وشكراً عالڤيديو اللذيذ.

يذكر أن فيلم عن العشق والهوى من تأليف تامر حبيب، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، منة شلبي، خالد صالح، غادة عبدالرازق، طارق لطفي، بشرى، رفعت عبدالحكيم، نشوى الجوهري، حكيمة، منى حسين، عماد دكروري، هند عبدالمنعم، إيمان علي، يارا عاطف، ناصر عبدالله، محمد جمعة، سارا فولو، كارلا جوزيف، سارة سامي، مجدي كامل، أحمد خالد عنان، عصام الوريث، شيرين سعد، شريف منير.