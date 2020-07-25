تامر حبيب لمنة شلبي: يا حب محدش عرفه ولا صادفه

حرص السيناريست الكبير تامر حبيب على الاحتفال بعيد ميلاد صديقته الفنانة منه شلبي أمس، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحتوي عددا من صورهما معا بمختلف المناسبات، حيث تجمعهما صداقة قوية على المستوى الشخصي والمهني.

ووجه لها التهنئة برسالة تحمل في ثناياها مشاعر الصدق والود معًا، وكتب: "كل سنة وأنتِ طيبة وفُلة وجدعة وصاحبة صاحبك يا حبيبتي، وبنتي وأمي وأختي وسندي وضهري وعزوتي يا بنت زيزي،

يا صاحبي اللي ربنا يفرح قلبك ويهنيكي ويسعدك ويعمل فيكي كل اللي أنا عايزه.... بحبك حب ما حدش قبلنا عرفه ولا صادفه".

وعلى صعيد آخر تداول النشطاء صور لاحتفال شلبي بعيد ميلادها بصحبة الفنانة غادة عادل وعدد من أصدقائها.

ويذكر أن الفنانة من شلبي من مواليد 24 يوليو عام 1982، وهي ابنه الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى ورجل الأعمال هشام شلبي،

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وعمتها الإعلامية بوسي شلبي، وجاءت انطلاقتها الفنية بمشاركتها في فيلم الساحر مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز والفنانة سلوى خطاب.

وعلى مدار مسيرتها الفنية وقفت أمام كبار النجوم، ونجحت في حجز مكانة خاصة لها وسط نجمات الصف الأول ومن أبرز أعمالها السينمائية، فيلم هي فوضى وكده رضا وأسف على الإزعاج، وبدل فاقد، ونوارة، وغيرها من الأفلام التي لاقت نجاح كبير، بجانب أعمالها الدرامية مثل "نيران صديقة، حارة اليهود، واحة الغروب، سكة الهلالي، حرب الجواسيس، أين قلبي"، وغيرها من الأعمال الناجحة، وتصور حاليًا فيلم "النمس والأنس" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.