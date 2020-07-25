- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وكتب تشافي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.
تشافي 40 عاما هو لاعب خط وسط إسباني معتزل، و مدرب كرة قدم حالي لنادي السد القطري، ويعتبر تشافي من بين أفضل صانعي اللعب على مر التاريخ.
حيث أختير تشافي أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 وذلك لمساعدة فريقه برشلونة بهزيمة مانشستر يونايتد وإحراز اللقب الثالث في دوري الأبطال.
وأيضا تم اختياره أفضل لاعب في البطولة من قبل الاتحاد الأوروبي في كأس الأمم الأوروبية 2008. لعب 98 مباراة للمنتخب الوطني الإسباني، الذي أحرز معه بطولة كأس العالم 2010. و يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط بتاريخ إسبانيا
حل تشافي مكان “غوارديولا” المصاب موسم 1999-2000، وكان جاهزا للحلول مكانه بصورة دائمة عندما انتقل الأخير إلى الدوري الإيطالي. ومنذ ذلك الحين، ومهما كانت هوية المدرب الذي أشرف على برشلونة، فإن “تشافي” كان الاسم الأول على لائحته، وذلك لقدرة تشافي بلمحة عين واحدة أن يمرر كرة متقنة باتجاه زميله، أو الخروج من موقف حرج بفضل استحواذه الرائع على الكرة أو حتى رغبته في تأمين الحماية لرباعي خط الدفاع.
وفي خلال مسيرته أطلقت عليه عدة ألقاب تغنى بها عشاق برشلونة وإسبانيا في كافة بقاع الأرض ومن أشهرها (المايسترو),و أعلن تشافي اعتزاله كرة القدم في 2019 وتم تعيينه مدربا لفريقه نادي السد .
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر خبر حزين لـ محبي نجم برشلونة السابق “تشافي هيرنانديز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.