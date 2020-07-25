باراك أوباما أول ضيف في انطلاقة مدونة زوجته الصوتية

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وسيتناول الزوجان في اللقاء ما أسمياه بأنه “محادثة حميمة حول المجتمع والحب الذي يقوي علاقتهما وحياتهما بعد مغادرتهما البيت الأبيض”، بحسب موقع “ديلاين”.

السيدة الأولى ميشيل أوباما

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كما سيتطرق الحوار إلى فترة جلوسهما في المنزل لفترات طويلة داخل المنزل للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، وإجرائهما لـ”محادثات مثيرة في تلك الأوقات المجنونة”.

وسيركز لقاء باراك أوباما وزوجته على الاختلافات في تربيتهما، وكيف شكّلت مجتمعاتهما شخصياتهما.

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وتقول ميشيل أوباما في بداية لقائها مع زوجها: “بالنظر إلى كل ما يجري الآن، من حوادث قتل جورج فلويد وبرونا تايلور وأحمد أربيري والاحتجاجات والمحادثات المستمرة التي تختبر صبرنا وضمائرنا… ناهيك عن جميع التحديات التي نواجهها بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد، أعتقد أنه في هذه الأيام يتساءل الكثير من الناس فقط عن كيفية اندماجهم في المجتمع وأين يمكنهم تحقيق هذا”.

وسيبدأ عرض برنامج ميشيل أوباما الإذاعي في 29 تموز الجاري حصريا عبر خدمة البث الرقمي “سبوتيفاي”، ضمن صفقة أبرمها أوباما وزوجته مع الشركة العام الماضي.

كما أعلن برنامج ميشيل أوباما أنه سيستضيف العديد من المشاهير في المجتمع الأمريكي في حلقاته المقبلة، من بينهم مقدم البرامج الشهير كونان أوبرايان.

وكانت ميشال أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها “بيكومينغ” الذي صدر في تشرين الثاني 2018 وبيعت أكثر من 11,5 مليون نسخة منه في العالم.