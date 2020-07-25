بالصورة- محمد رمضان يحتفل عاري الصدر بهذا النجاح

على طريقته الخاصة، احتفل الفنان المصري محمد رمضان بحصوله على جائزة أفضل مغني في أفريقيا، في استفتاء الجمهور وذلك بعدما نشر صورة له وهو عاري الصدر عبر حسابه على موقع انستغرام.

على الفور حصد رمضان العديد من رسائل التهنئة من قبل محبيه الذين يدعمونه في كل أعماله.

من جهة أخرى، أعلن محمد رمضان عن تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، بعدما كان من المقرر عرضه في رمضان 2021. معلناً في الوقت نفسه أنه سيخوض السباق الرمضاني للعام المقبل بمسلسل يحمل عنوان “موسى”.

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وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فايسبوك: “تم تأجيل مسلسل (احمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة .. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي رمضان 2021”.

وكان “رمضان” قد تعاقد مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل “الإمبراطور أحمد زكي”، إنتاج سينرجي.

آخر أعماله الغنائية أغنية “تيك توك” تعاون فيها مع المغني العالمي سوبر ساكو. الأغنية أصبحت متوفرة على قناة رمضان الرسمية عبر موقع يوتيوب وحققت أكثر من سبعة ملايين مشاهدة.

وكان “رمضان” قد حقق نجاحاً مبهراً في شهر رمضان 2020 في مسلسل “البرنس”، ثم أطلق أغنية تحاكي أجواء فيروس كورونا وقد حققت الأغنية أكثر من 17 ملايين مشاهدة بأسبوعين.