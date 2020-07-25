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نيللى كريم فى نهاية إجازتها بدبى: شعرت أننى بالمنزل لحسن ضيافتكم.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيللى كريم لقطات مميزة من رحلتها إلى دبى مع جمهورها ومتابعيها، حيث نشرت النجمة صورها من شرفة الفندق التى تقيم فيه بالمدينة الإماراتية خلال أول رحلة خارجية لها منذ أشهر طويلة لتوقف حركة الطيران بين الدول بسبب تفشى جائحة "كوفيد 19"، كما نشرت لقطات أخرى أثناء تجولها داخل الفندق.

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وكتبت نيللى كريم، فى تعليقها على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، فى نهاية رحلتها، "من دبى مع الحب.. رحلتى الأولى بعد أن تم حبسى لفترة طويلة بسبب (...).. سافرت أخيرًا إلى إحدى الوجهات المفضلة، أتمنى أن أتمكن من البقاء أكثر، كالعادة كل شىء أكثر من الكمال، حسن ضيافتكم جعلنى أشعر بأننى فى المنزل".

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وعلى مدار الأيام الماضية، كانت تستمتع الفنانة نيللى كريم بإجازتها الصيفية فى جميرا، فى دبى، وبينما كانت تقضى النجمة وقتًا ممتعًا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تغفل الحفاظ على لياقتها البدنية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، قبل قرابة أسبوع، مقاطع فيديو أثناء أدائها للتمرينات على أنغام أغنية "DANCE MONKEY"، وقد نشرت المقاطع المصورة من خلال خاصية "ستورى".

جاء هذا بعد مشاركة الفنانة نيللى كريم متابعيها من خلال حسابها على موقع "تويتر" بصورة جديدة أثارت اهتمامهم، وذلك بعدما وصفت نفسها بالذئب، حيث كتبت فى تعليقها على الصورة "I’m a wolf"، وفور نشرها الصورة تفاعل معها متابعوها خلال تغريدات عديدة، فمنهم من قام بممزاحتها بكتابة "إنتى شوجار"، وذلك فى إشارة إلى النجاح التى حققته أثناء موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "بـ 100 وش".

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ويشار إلى أن الفنانة نيللى كريم، كانت قد ظهرت فى أحدث صورة لها بإطلالة "هوانم" فترة منتصف القرن الماضى، حيث ظهرت مرتدية فستان وقبعة، فى الصورة التى نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك، صحبتها بتعليق: "أتمنى لكم نهارا سعيدا".

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