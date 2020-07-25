شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر من كواليس "لمن يهمه الأمر 2": صناع الألبوم مبدعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم مصطفى قمر، بعض كواليس تسجيل ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" المقرر طرحه قريبا، وكذلك فريق عمل صناع الألبوم الذى يضم منهم المايسترو يحيى الموجى، الملحن أشرف السرخوجلى، الشاعر الغنائى رضا زايد، وعازف الجيتار تامر فتحى والباص جيتار ماجد يحيى، مؤكدا أنهم جميعا مبدعين.

وكتب قمر، عبر حسابه على إنستجرام "وأخيرا يا جماعة هابدأ أكشف لكم عن كواليس ألبوم لمن يهمه الأمر 2، عازف الجيتار المبدع تامر فتحى، ومن أعظم عازفى الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجى عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وأضاف قمر "معانا كمان الملحن العبقرى أشرف السرخوجلى عشرة العمر، والشاعر المبدع الحساس صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين يا جماعة هم كلهم مبدعين كدة وإحنا ولاد البطة السودا.. انتظروا المزيد من الكواليس".

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وكان النجم مصطفى قمر قد أعلن أن العد التنازلى بدأ لطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" قريبًا، وذلك فى إشارة إلى جزء ثانى من الألبوم الذى حمل نفس الاسم وطرح فى فترة تسعينيات القرن الماضى.

وأشار قمر، إلى أن الألبوم الجديد "لمن يهمه الأمر 2" يضم أغانى "حاغنيلِك - دُقِّى عودِك - حنونة - مسافر - عجوز فى المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك على جبينى"، وفقا لما كتبه عبر حسابه على انستجرام.

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد، مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ألبوم "لمن يهمه الأمر" الأول، طرح عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة.