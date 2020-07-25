ديانا حداد والتضحية.. “مشر راح نختلف”

متابعة بتجـــــــــرد: مع اقتراب موعد طرح أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانية “مش راح نختلف”، كشفت النجمة ديانا حداد عن الصورة الرسمية للأغنية عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.
وألمحت ديانا حداد من خلال تعليقها على الصورة إلى أنها تتناول في الأغنية موضوع التضحية، فكتبت: “للتضحية أشكال مختلفة.. مين منكم ضحى لشخص بحياته ؟”.
وكانت “روتانا” قد أعلنت عن بدء العد التنازلي لإطلاق الأغنية من خلال صفحات الشركة الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.
وانتهت ديانا حداد من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني، التي ستضم بعضها إلى ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال العام الحالي.
يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد الفنية، أغنيتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “ماحد يحس بالعاشق” من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وإخراج شهاب.
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